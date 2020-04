"Proposta rivoluzionaria". Fontana porta Conte a scuola: Lombardia, quanti soldi mette sul piatto (Di lunedì 20 aprile 2020) “Oggi pomeriggio in giunta presenteremo in Giunta una Proposta di legge rivoluzionaria per dare una risposta concreta alla nostra economia”. Così il governatore Attilio Fontana ha annunciato un grande piano d'investimenti da 3 miliardi per la ripresa della Lombardia. “Cifre vere, quest'anno verranno messi 400 milioni a disposizione dei Comuni affinché possano immediatamente intervenire. Un'altra decisione importante - ha sottolineato il presidente della Regione - sono gli 82 milioni previsti per gli operatori sanitari: ci portiamo avanti in attesa che il governo ci autorizzi ad effettuare i pagamenti”. L'ultimo punto della Proposta di legge riguarda “10 milioni destinati alle aziende che intendono riconvertirsi per produrre quei dispositivi sanitari - ha concluso Fontana - che tanto ci sono mancati in questi mesi di crisi”. Leggi su liberoquotidiano Idea rivoluzionaria di ADL sulle coppe europee : la proposta

