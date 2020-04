Ostacolo Serie A: per la ripresa servono 1.400 tamponi (Di lunedì 20 aprile 2020) La Serie A punta a riprendere con gli allenamenti il 4 maggio, per tornare a giocare entro la fine del mese. Attività che dovranno avvenire in massima sicurezza, motivo per cui la relazione dei medici della FIGC fissa un programma di test e controlli molto rigidi. Questi test saranno obbligatori per calciatori e staff, ma … L'articolo Ostacolo Serie A: per la ripresa servono 1.400 tamponi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Ostacolo 'tamponi' per la ripresa della Serie A - ne servono 1400 : la situazione

La Serie A punta a ripartire con il VAR : per la FIGC non rappresenta un ostacolo (Di lunedì 20 aprile 2020) LaA punta a riprendere con gli allenamenti il 4 maggio, per tornare a giocare entro la fine del mese. Attività che dovranno avvenire in massima sicurezza, motivo per cui la relazione dei medici della FIGC fissa un programma di test e controlli molto rigidi. Questi test saranno obbligatori per calciatori e staff, ma … L'articoloA: per la1.400è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

tuttonapoli : Ostacolo tamponi per la ripresa della Serie A: la situazione - VoceGiallorossa : ?? Ripartenza @SerieA: il vero ostacolo sono i tamponi che non bastano #COVID19 - firenzeviola_it : SERIE A, Il vero ostacolo alla ripartenza: i tamponi - infoitsport : La Serie A punta a ripartire con il VAR: per la FIGC non rappresenta un ostacolo - infoitsport : La Serie A punta a ripartire con il VAR: per la FIGC non rappresenta un ostacolo -

Ultime Notizie dalla rete : Ostacolo Serie Ostacolo Serie A: per la ripresa servono 1.400 tamponi Calcio e Finanza ESCLUSIVA – Federico Fonti, Footvolley Rimini: “Salviamo la stagione estiva”

Abbiamo rinviato alcuni eventi che sarebbero stati la nostra rampa di lancio per la stagione”. Allenarsi a casa però è difficile: “In pochissimi riescono a fare attività con la palla e nessuno può ...

La proposta di stop della serie C fa insorgere la B e la Lega Dilettanti

La squadra biancorossa, stando alla proposta della serie C, potrebbe essere inserita nella categoria professionistica in quanto capolista al momento del blocco. La frenata delle altre Leghe però è un ...

Abbiamo rinviato alcuni eventi che sarebbero stati la nostra rampa di lancio per la stagione”. Allenarsi a casa però è difficile: “In pochissimi riescono a fare attività con la palla e nessuno può ...La squadra biancorossa, stando alla proposta della serie C, potrebbe essere inserita nella categoria professionistica in quanto capolista al momento del blocco. La frenata delle altre Leghe però è un ...