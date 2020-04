NOLEGGIO O TRASPORTO AUTO | qual è la soluzione migliore per le mie vacanze?

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 aprile 2020) Dopo mesi difficili, di corse interminabili dal lunedì al venerdì, di ore in mezzo al traffico, vuoi finalmente organizzare le tante agognate, al mare o in montagna non importa, la meta delle tueè ormai vicina. Tra le mille cose da pensare ed organizzare, non dimenticare una delle più importanti: prenotare il posto della tuasulla BISARCA, per non dover rinunciare al piacere della guida della tua amata quattro ruote anche durante il tuo soggiorno. Se il posto che hai scelto per la tua villeggiatura è molto distante dalla tua attuale residenza, raggiungerlo con tutta la famiglia in, potrebbe essere un’impresa. Per questo motivo, in molti decidono di raggiungere il luogo dicon altri mezzi, come treni, aerei obus, scelte certamente più sicure e green. Raggiunta la meta, l’esigenza di avere ...