Magazzini pieni e flop dell’online | un negozio su tre in Toscana può non riaprire

(Di lunedì 20 aprile 2020) LIVORNO. Dimenticate il capospalla leggero per la mezza stagione. Scordatevi le giacche in denim e i jeans a vita alta. Le fantasie tartan per questo periodo sono un ricordo di copertina delle riviste fashion. Possono aspettare anche gli stivaletti a calzino, quelli con maglia elastica e tacco in legno. La moda va e viene: quella per la primavera 2020 se n’è andata. Il Coronavirus l’ha messa in gabbia. Migliaia e migliaia di articoli restano inscatolati neidi negozi e boutique: insi contano circa 70mila attività commerciali del comparto moda. Abbigliamento, calzature, intimo e accessori: qui il commercio del fashion dà lavoro a 95mila addetti. Il lockdown (il blocco totale) che va avanti da quasi un mese e mezzo rischia di staccare la spina ai rivenditori costretti a ritrovarsi con un grande carico di invenduto.LE CHIUSURE ...