Lo studio | Geloni su mani e piedi nei bimbi asintomatici Un nuovo sintomo del Covid

(Di lunedì 20 aprile 2020) Rosa Scognamiglio Unoscientifico ha evidenziato la presenza dinei bambini. Potrebbero trattarsi di sintomi tardivi del-19 Tosse secca, febbre alta e difficoltà respiratorie. Ad oggi, sono questi i sintomi distintivi del-19 ma, da un'attenta osservazione clinica spunta anche l'ipotesi di. Ad esserne colpiti sarebbero soprattutto bambini e adolescenti, ovvero, la percentuale più bassa dei contagiati nel contatore dell'epidemia (le stime oscillano tra il 5% e il 18% della popolazione mondiale). L'intuizione nasce a seguito di una lunga serie di segnalazioni riguardanti pazienti in età pediatrica pervenuta ai medici impegnati al fronte Coronavirus. Al momento, si tratta solo di supposizioni ma non è da escludere la possibilità che intercorra una stretta connessione tra queste ...

Ma una serie di segnalazioni e uno studio scientifico che attende la revisione prima della pubblicazione ci stanno mostrando come un segno distintivo di Covid 19 potrebbero essere manifestazioni ...Un dettaglio messo in evidenza da un nuovo studio pubblicato sul Journal of Public Health Management and Practice ... fra cui 5.400 gravemente malati e che necessitano di ventilazione meccanica.