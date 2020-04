La caponata (Di lunedì 20 aprile 2020) Ogni giorno vi raccontiamo una nuova ricetta da provare, costruendo insieme le nostre cene e cercando di imparare di giorno in giorno una tecnica, un tipo di cottura, un taglio sempre nuovi. Non diventeremo chef, ma sicuramente avremo nel nostro quaderno qualche nuovo grande classico di famiglia, da condividere nei prossimi mesi nelle cene con gli amici. Prima di cominciare, un unico imperativo: lavatevi bene le mani Ingredienti per 2 persone 140 g di melanzane, 8 g di capperi di Pantelleria, 20 g di olive verdi, 50 g di cipolla rossa, 50 g di sedano, 60 g di pomodoro fresco, 20 foglie di basilico, 2 rametti di timo, 2 cucchiaini di aceto balsamico, 4 cucchiai di olio Procedimento Sbucciare le melanzane e tagliarle a cubetti. In seguito, marinare le melanzane a cubetti in olio, basilico e timo e mettere da parte. Successivamente, dissalare i capperi di Pantelleria e le olive verdi, ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 20 aprile 2020) Ogni giorno vi raccontiamo una nuova ricetta da provare, costruendo insieme le nostre cene e cercando di imparare di giorno in giorno una tecnica, un tipo di cottura, un taglio sempre nuovi. Non diventeremo chef, ma sicuramente avremo nel nostro quaderno qualche nuovo grande classico di famiglia, da condividere nei prossimi mesi nelle cene con gli amici. Prima di cominciare, un unico imperativo: lavatevi bene le mani Ingredienti per 2 persone 140 g di melanzane, 8 g di capperi di Pantelleria, 20 g di olive verdi, 50 g di cipolla rossa, 50 g di sedano, 60 g di pomodoro fresco, 20 foglie di basilico, 2 rametti di timo, 2 cucchiaini di aceto balsamico, 4 cucchiai di olio Procedimento Sbucciare le melanzane e tagliarle a cubetti. In seguito, marinare le melanzane a cubetti in olio, basilico e timo e mettere da parte. Successivamente, dissalare i capperi di Pantelleria e le olive verdi, ...

Togg_ : @Gnarrrgh vediamo se sai fare la caponata, lì sì che il test è serio. - CutuliGaetano : @RB90878298 Una lattina di caponata siciliana - AntonioCivile : @mauriziocanetta Caponata in forma di rustico - h3lectrastr4nge : @PETCHEET0S Franco vieni che ci sta la caponata in tavola - FBimprovvisate : Buona Domenica a tutti ?? Come ben sapete siamo a dieta, e cosa c’è di meglio di un mix di verdure? Ebbene sì, sti… -

Ultime Notizie dalla rete : caponata Le Ricette di StrettoWeb – Caponata di melanzane calabrese Stretto web Fulvio Pierangelini ci regala la sua versione del piatto della tradizione siciliana a base di melanzane

Ogni giorno vi raccontiamo una nuova ricetta da provare, costruendo insieme le nostre cene e cercando di imparare di giorno in giorno una tecnica, un tipo di cottura, un taglio sempre nuovi. Non ...

Ogni giorno vi raccontiamo una nuova ricetta da provare, costruendo insieme le nostre cene e cercando di imparare di giorno in giorno una tecnica, un tipo di cottura, un taglio sempre nuovi. Non ...