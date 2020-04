Kikò Nalli e Ambra Lombardo | storia finita | le parole dell’ex gieffina

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 20 aprile 2020) Dopo le voci che si sono rincorse per settimane, ora sembra arrivata l’ufficialità: sembrerebbela relazione trae Kikò, che qualche tempo fa aveva ricevuto un gesto inaspettato dalla ragazza. A rivelarlo, la stessa professoressa ed exche però ha preferito non dare troppi dettagli. Cosa sarà veramente successo tra i due?rompe il silenzio Una relazione giunta al capolinea. È quanto si apprende dalledi, l’ex partecipante del Grande Fratello nip che ha parlato con DiPiù, confermando le voci che, in questi mesi, parlavano di crisi tra lei e Kikò. Al settimanale, la professoressa ha detto: “È. Non voglio dire altro. Per adesso preferisco non parlare. Più avanti sì, senza problemi. Ora, per rispetto, meglio ...