Il gelo che salva le mele: il paradosso dell’irrigazione a pioggia, protegge i frutti con il ghiaccio (Di lunedì 20 aprile 2020) “In tempi di Covid -19 noi restiamo diligentemente a casa, ma in alcuni luoghi peraltro paradisiaci, come la Val Venosta, ci sono deroghe a questi divieti”, si legge in una nota di Echo. “Qui sono i melicoltori, che possono o meglio devono necessariamente andare al lavoro. Il nemico che devono contrastare si chiama gelo, insidioso e pericolosissimo per i frutteti perché compromette i raccolti e non ammette distrazioni. La lotta si combatte non solo di giorno, ma anche nelle ore notturne: la priorità è salvare i delicati fiori di melo dalle gelate primaverili. Vediamo come”. “gelo contro il gelo… A prima vista sembra un paradosso. Quando di notte i contadini accendono l’irrigazione a pioggia nei meleti e l’acqua si congela, sotto allo strato di ghiaccio viene rilasciata energia che viene a sua volta trasmessa ai ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : Milano - in hotel Michelangelo 150 pazienti Covid ricoverati

‘Uomini e Donne’ - Ginevra Pisani racconta un brutto episodio che le è accaduto recentemente e sul suo ex Claudio D’Angelo afferma : “Sono io che lo contatto perché…”

Caterina Balivo - lo sfogo che non ti aspetti : “Quante gelosie” (Di lunedì 20 aprile 2020) “In tempi di Covid -19 noi restiamo diligentemente a casa, ma in alcuni luoghi peraltro paradisiaci, come la Val Venosta, ci sono deroghe a questi divieti”, si legge in una nota di Echo. “Qui sono i melicoltori, che possono o meglio devono necessariamente andare al lavoro. Il nemico che devono contrastare si chiama, insidioso e pericolosissimo per i frutteti perché compromette i raccolti e non ammette distrazioni. La lotta si combatte non solo di giorno, ma anche nelle ore notturne: la priorità ère i delicati fiori di melo dalle gelate primaverili. Vediamo come”. “contro il… A prima vista sembra un. Quando di notte i contadini accendono l’irrigazione aneiti e l’acqua si congela, sotto allo strato di ghiaccio viene rilasciata energia che viene a sua volta trasmessa ai ...

Ariel2575 : RT @violainpensiero: Per me Aprile è l'amante segreto di Febbraio e ogni tanto in segreto si vedono. Febbraio guarda che hai lasciato qua i… - Massimo10489625 : ???? RISERVATO A CHI È AMANTE DELLA VOLGARITÀ PRODEZZE Che tempo che fa, Luciana Littizzetto fa calare il gelo: 'C… - JeSuisLaMort3 : RT @violainpensiero: Per me Aprile è l'amante segreto di Febbraio e ogni tanto in segreto si vedono. Febbraio guarda che hai lasciato qua i… - misteroettam : RT @violainpensiero: Per me Aprile è l'amante segreto di Febbraio e ogni tanto in segreto si vedono. Febbraio guarda che hai lasciato qua i… - Leaf_Ocean : RT @violainpensiero: Per me Aprile è l'amante segreto di Febbraio e ogni tanto in segreto si vedono. Febbraio guarda che hai lasciato qua i… -

Ultime Notizie dalla rete : gelo che Il gelo che salva le mele: il paradosso dell’irrigazione a pioggia, protegge i frutti con il ghiaccio Meteo Web Le memorie si trasmettono con il DNA

Il corpo del bambino – figlio, nipote o pronipote che dir si voglia – qualunque sia la sua età, si trasforma nella voce dell’antenato ferito, nella parola del suo trauma. Diventa allora necessario ...

San Antonio Spurs a Miami nel 2013: Popovich sbaglia, tripla leggendaria di Allen e gli Spurs perdono l’anello

Miami gioca ovviamente su James, che tira da tre e sbaglia. Sommessa vinta da San Antonio? No, perché a rimbalzo va Bosh (e non Duncan, perché è in panchina...). Il lungo di Miami, freddo come un ...

Il corpo del bambino – figlio, nipote o pronipote che dir si voglia – qualunque sia la sua età, si trasforma nella voce dell’antenato ferito, nella parola del suo trauma. Diventa allora necessario ...Miami gioca ovviamente su James, che tira da tre e sbaglia. Sommessa vinta da San Antonio? No, perché a rimbalzo va Bosh (e non Duncan, perché è in panchina...). Il lungo di Miami, freddo come un ...