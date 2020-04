Il calcio vota la ripartenza | Spadafora lo gela | “Non è certa la ripresa”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNotizie contrastanti, arrivate tutte insieme come trasportate dalla medesima folata di vento. Nel mondo delcontinua a regnare l’incertezza e la conferma, se mai ve ne fossero dubbi, sta tutta nei fatti accaduti nelle ultime ore. A Roma, dove si è svolto il Consiglio Straordinario della Figc, viene “confermata all’unanimità l’intenzione di portare a termine la stagione sportiva 2019-2020, qualora il Governo ne consenta lo svolgimento, nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza. La ripresa dell’attività sportiva, nella cosiddetta Fase 2, avverrà in ossequio alle indicazioni di Fifa e Uefa, alle determinazioni della Figc nonché in conformità ai protocolli medici a tutela dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori“. Notizie positive, confermate ...