Fase2 | sindacati pensionati | anche noi vogliamo essere coinvolti nella pianificazione

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 20 aprile 2020) (Teleborsa) – Coinvolgerepreparazione della Fase 2. È la richiesta lanciata in una lettera al Ministro della Salute, Roberto Speranza, dalle sigle sindacali della terza età Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil. “Chiediamo di poterfattivamentegestione e nell’organizzazione, nei limiti delle nostre competenze, per le tante questioni che riguarderanno da vicino la vita di milioni di anziani – spieganolettera i– E’ del tutto evidente che questa fascia di popolazione e’ quella che ha pagato finora il prezzo piu’ alto della diffusione del Covid-19 come dimostra quello che sta avvenendo nelle Rsa e non solo”. E concludono: “Conveniamo sull’esigenza di procedere ad una riapertura graduale del paese e sulla necessità di prendere tutte le misure ...