Essilux, taglio compensi per Cda e manager. Istituito fondo da 100 milioni per i dipendenti (Di lunedì 20 aprile 2020) taglio compensi per il Cda e i manager di EssilorLuxottica. fondo da 100 milioni per i dipendenti. ROMA – EssilorLuxottica ha optato per un taglio dei compensi del Cda del 50% e dei manager in misura inferiore per salvaguardare i dipendenti. Questa decisione, infatti, consentirà al gruppo italo-americano di istituire un fondo da 100 milioni di euro per venire in aiuto a tutti lavoratori della multinazionale con la maggior parte che sono in cassa integrazione. Inoltre, nel consiglio di amministrazione che si è svolto nei giorni scorsi è stato deciso di non distribuire il dividendo. Il comunicato di EssilorLuxottica La decisione di EssilorLuxottica è stata comunica attraverso una nota ufficiale, riportata dal Corriere della Sera: "Il Cda – si legge nel testo – ha chiesto al direttivo di lavorare su una serie di misure volte a ...

