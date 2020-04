Emma ritorna sul tradimento di Stefano | “Belen non c’entra”

(Di lunedì 20 aprile 2020) Nel corso di una diretta InstagramMarrone ha risposto ad alcune domande dei fan, tra cui una proprio su Belen Rodriguez. Le parole diMarrone È ormai passato un bel po’ di tempo da quando Belen Rodriguez eDe Martino si sono conosciuti nel 2012 ad Amici, mentre il ballerino era ancora … L'articolosuldi“Belen non c’entra” proviene da www.meteoweek.com.

Two_HeL_Ghost : Mi chiedevo: ma se Iannone si fidanza con Emma, poi lei ritorna con De Martino? -

È ormai passato un bel po’ di tempo da quando Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono conosciuti nel 2012 ad Amici, mentre il ballerino era ancora fidanzato con Emma Marrone. I due si ...Ci mancherebbe altro, non ha fatto niente di male. Mettiamola così." Ma questa non è la prima volta che Emma torna a parlare di Stefano. Non molto tempo fa, durante un'intervista, la cantante aveva ...