Emma Marrone: ‘Perdonare Belen Rodriguez? Ci mancherebbe altro’ (Di lunedì 20 aprile 2020) Anche a distanza di molti anni il gossip su quello che era il triangolo tra Emma Marrone, Belen Rodriguez e Stefano De Martino non smette di spegnersi. Nel corso di una diretta Instagram con lo scrittore Luca Bianchini la cantante ha risposto a una serie di domande anche scomode ma non si è mai tirata indietro, neppure quando i quesiti hanno avuto a che fare con la sfera privata. Una bambina collegata con la madre le ha chiesto: “Emma hai perdonato Belen?”, e la Marrone con un sorriso imbarazzato ha replicato: “Oddio, assolutamente, ma non dovevo perdonare Belén sEmmai… Ci mancherebbe altro, non ha fatto niente di male“. View this post on Instagram Emma, hai perdonato Belen!? 50 domande cattive + 1 • Video completo sul nostro canale #igtv #50domandesecchecattive #noirestiamoacasa ... Leggi su tvzap.kataweb Emma Marrone torna a parlare di Belen : “Se l’ho perdonata?”

