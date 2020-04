Donadoni: «In Cina la vita è tornata come prima ma non sappiamo quando giocheremo» (Di lunedì 20 aprile 2020) Roberto Donadoni, tecnico dello Shenzhen, ha parlato a Radio Anch’io Sport commentando la ripresa della Serie A Roberto Donadoni, tecnico dello Shenzhen, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport della ripresa delle attività in Italia e in Cina. Le sue parole riportate da Itasportpress.it. Cina – «Siamo tutti con le mascherine quando siamo all’aperto. La vita è tornata come prima. In totale libertà nonostante i controlli nei locali e nei market. Per il resto siè abbastanza liberi» RIPRESA IN Cina – «Ora non abbiamo ancora un programma certo. Noi ci stiamo allenando come tutte le squadre nel nostro centro sportivo in assoluta libertà. Si dice anche che le prime gare potrebbero essere anche senza pubblico. Ma sono tutte ipotesi, ancora non sappiamo neppure le date. Sicuramente è una situazione ... Leggi su calcionews24 Shenzen - Donadoni : "In Cina la vita è tornata quasi alla normalità. Tutti hanno la mascherina"

Roberto Donadoni e la sua vita in Cina «Ogni giorno il mio pensiero a Bergamo»

Il vice di Donadoni : “La mia famiglia è più al sicuro in Cina che in Italia” (Di lunedì 20 aprile 2020) Roberto, tecnico dello Shenzhen, ha parlato a Radio Anch’io Sport commentando la ripresa della Serie A Roberto, tecnico dello Shenzhen, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport della ripresa delle attività in Italia e in. Le sue parole riportate da Itasportpress.it.– «Siamo tutti con le mascherinesiamo all’aperto. La. In totale libertà nonostante i controlli nei locali e nei market. Per il resto siè abbastanza liberi» RIPRESA IN– «Ora non abbiamo ancora un programma certo. Noi ci stiamo allenandotutte le squadre nel nostro centro sportivo in assoluta libertà. Si dice anche che le prime gare potrebbero essere anche senza pubblico. Ma sono tutte ipotesi, ancora nonneppure le date. Sicuramente è una situazione ...

Calcio_Casteddu : #Donadoni: “Ridimensionarsi senza pensare solo al denaro. In Cina…” - ItaSportPress : Donadoni: 'In Cina ripresa avvenuta ma non sappiamo quando si giocherà. Serie A? Dipende dalla sicurezza e dall'att… - RafaeleFigliola : RT @MatteoS61790953: Grazie a Roberto Donadoni, cuore bergamasco e rossonero, che dalla Cina ha inviato 16mila mascherine destinate agli os… - ilnapolionline : Ex Napoli, Donadoni: 'In cina si è tornati alla normalità anche nel calcio' - - infoitsport : Dalla Cina, Donadoni: 'A Shenzen tutti indossano le mascherine, ma la vita è tornata alla normalità' -

Ultime Notizie dalla rete : Donadoni Cina Donadoni: “In Cina ripresa avvenuta ma non sappiamo quando si giocherà. Serie A? Dipende dalla sicurezza e dall’attenzione…” ItaSportPress Donadoni: «In Cina la vita è tornata come prima ma non sappiamo quando giocheremo»

Roberto Donadoni, tecnico dello Shenzhen, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport della ripresa delle attività in Italia e in Cina. Le sue parole riportate da Itasportpress.it. CINA – «Siamo ...

Donadoni "La ripresa e' possibile ma molto dipendera' da noi"

In questo la Cina ci e' da insegnamento". E' questo il pensiero sul possibile ritorno in campo del calcio italiano di Roberto Donadoni, allenatore dello Shenzhen. "Riprendere gli allenamenti puo ...

Roberto Donadoni, tecnico dello Shenzhen, ha parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport della ripresa delle attività in Italia e in Cina. Le sue parole riportate da Itasportpress.it. CINA – «Siamo ...In questo la Cina ci e' da insegnamento". E' questo il pensiero sul possibile ritorno in campo del calcio italiano di Roberto Donadoni, allenatore dello Shenzhen. "Riprendere gli allenamenti puo ...