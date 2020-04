Debole Piazza Affari in sintonia con le borse europee

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 20 aprile 2020) (Teleborsa) – Milano si conferma, al giro di boa, incon le alle altredi Eurolandia. Tra gli investitori regna un clima di incertezza mentre si ragiona oramai sull’avvio della fase 2 e la ripresa delle attività economiche. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,086. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.683,9 dollari l’oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-28,3%), che ha toccato 13,1 dollari per barile, a causa dello stop ai consumi per effetto del lockdown. Sensibile peggioramento dello spread, che raggiunge quota +240 punti base, aumentando di 15 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dell’1,93%. Tra gli indici di Eurolandia discesa modesta per Francoforte, che ...