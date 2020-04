Death Stranding in una costosa giacca da 1750 Euro andata subito sold out al momento del

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 20 aprile 2020) Unaufficiale didal brand techwear Acronym è stata messa in vendita per &, e nonostante questo prezzo a dir poco fuori portata, èout quasi all'istante aldel lancio.A quanto pare, questa è una pratica abbastanza standard per quanto riguarda le giacche del brand, che sarebbero molto richieste. Questa particolare, in realtà, è solo una delle giacche più famose di Acronym - il modello J1A-GT - realizzata in uno stile, con la tasca sulla parte frontale in giallo che imita il pod del BB e alcuni loghi Bridges sul petto, sulle braccia e sulla schiena.Leggi altro...