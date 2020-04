Da CasaPound un aiuto concreto a 500 famiglie: spesa e mascherine per gli italiani in difficoltà (Di lunedì 20 aprile 2020) Oltre cinque tonnellate di generi alimentari. E poi, ancora, mascherine, guanti, gel disinfettante. CasaPound Italia domani celebrerà il Natale di Roma con una nuova iniziativa di solidarietà, distribuendo a chi ne ha bisogno generi di prima necessità, compresi i dispositivi di protezione di base. Da CasaPound un aiuto concreto a 500 famiglie La distribuzione avverrà presso la sede in via Napoleone III a Roma, rigorosamente “rispettando – spiega Cpi in una nota – distanze e normative di sicurezza previste dai decreti”. Ma sarà attivo anche un servizio di consegna porta a porta, “con particolare attenzione alle periferie”. “Aiuteremo con un pacco di spesa – prosegue Cpi – circa 500 famiglie italiane, colpite dalla crisi economica causata dall’emergenza coronavirus. Grazie alle ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 aprile 2020) Oltre cinque tonnellate di generi alimentari. E poi, ancora,, guanti, gel disinfettante.Italia domani celebrerà il Natale di Roma con una nuova iniziativa di solidarietà, distribuendo a chi ne ha bisogno generi di prima necessità, compresi i dispositivi di protezione di base. Dauna 500La distribuzione avverrà presso la sede in via Napoleone III a Roma, rigorosamente “rispettando – spiega Cpi in una nota – distanze e normative di sicurezza previste dai decreti”. Ma sarà attivo anche un servizio di consegna porta a porta, “con particolare attenzione alle periferie”. “Aiuteremo con un pacco di– prosegue Cpi – circa 500italiane, colpite dalla crisi economica causata dall’emergenza coronavirus. Grazie alle ...

ramses09975976 : RT @MarsellaLuca: Il governo ti ha abbandonato, #CasaPound no. Domani alle 10 nella sede centrale, in via Napoleone III a #Roma, distribuzi… - valentinobassin : RT @MarsellaLuca: Il governo ti ha abbandonato, #CasaPound no. Domani alle 10 nella sede centrale, in via Napoleone III a #Roma, distribuzi… - rcarangelo : RT @MarsellaLuca: Il governo ti ha abbandonato, #CasaPound no. Domani alle 10 nella sede centrale, in via Napoleone III a #Roma, distribuzi… - Th3P3ck : RT @MarsellaLuca: Il governo ti ha abbandonato, #CasaPound no. Domani alle 10 nella sede centrale, in via Napoleone III a #Roma, distribuzi… - SecolodItalia1 : Da CasaPound un aiuto concreto a 500 famiglie: spesa e mascherine per gli italiani in difficoltà… -

Ultime Notizie dalla rete : CasaPound aiuto Da CasaPound un aiuto concreto a 500 famiglie: spesa e mascherine per gli italiani in... Secolo d'Italia Salvini mette alla gogna i «solidali». Che replicano: i suoi insulti sono un onore

Che a sua volta pubblica le foto «ricordo» di Salvini: con Orbán, con un ultras condannato per spaccio, con Marine Le Pen, con i capi di Casapound e con Traini ... alle parole di una madre che invoca ...

Pasqua, CasaPound consegna giocattoli ai bambini dell’Ospedale Santa Chiara di Trento

Ieri mattina alcuni militanti di CasaPound hanno consegnato i giocattoli ... “Il lavoro delle strutture ospedaliere e del personale sanitario è encomiabile e anche per questo abbiamo deciso di dare un ...

Che a sua volta pubblica le foto «ricordo» di Salvini: con Orbán, con un ultras condannato per spaccio, con Marine Le Pen, con i capi di Casapound e con Traini ... alle parole di una madre che invoca ...Ieri mattina alcuni militanti di CasaPound hanno consegnato i giocattoli ... “Il lavoro delle strutture ospedaliere e del personale sanitario è encomiabile e anche per questo abbiamo deciso di dare un ...