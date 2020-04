Coronavirus, Rezza (Iss): “Ecco perché l’Italia è stato il Paese più colpito” (Di lunedì 20 aprile 2020) Coronavirus, Rezza (Iss): “Ecco perché l’Italia è il Paese più colpito” Con oltre 23mila morti e 178mila casi totali di Coronavirus, l’Italia è uno dei Paesi più colpiti dalla pandemia soprattutto per quel che riguarda il tasso di mortalità: in un’intervista concessa a Repubblica Gianni Rezza, epidemiologo e direttore del Dipartimento malattie infettive dell’Iss, ha provato a spiegare il perché. “Sfortuna ha voluto – ha detto l’esperto – che l’epidemia esplodesse nella fase di picco influenzale: chi aveva il virus ma con sintomi lievi è stato scambiato per un malato d’influenza, solo i casi più gravi hanno fatto scattare l’allarme. Questo ritardo ha dato il tempo al Covid-19 di diffondersi. E poi nell’esito della battaglia ha ... Leggi su tpi CORONAVIRUS - RIAPERTURA/ Le cinque condizioni per ricominciare in sicurezza

