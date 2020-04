Coronavirus | il Petrolio sprofonda a 1 dollaro al barile | minimi storici da sempre | “è la

(Di lunedì 20 aprile 2020) Ilcrolla sotto i 2 dollari al. Le quotazioni del Wti perdono l’94% a 1,12 dollari al. La recessione globale provocata dalla pandemia die il conseguente crollo della domanda di energia, unita alle dispute tra i paesi produttori e alla saturazione delle riserve strategiche, ormai vicine ai limiti fisiologici, hanno innescato una tempesta perfetta che preannuncia pesantissime ripercussioni economiche internazionali. Seguiranno aggiornamenti in serataL'articolo, ila 1alda, “è la tempesta perfetta” Meteo Web.

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 20 apr - Continua il crollo del petrolio. Il contratto Wti a maggio e' arrivato a perdere oltre il 73% a 4,81 dollari al barile. La recessione globale ...L’intesa all’Opec+ non ha convinto gli investitori: la domanda a causa dell’emergenza Coronavirus sta cadendo senza freni e le scorte sono oramai ... divisione di Salomon Brothers, aveva fatto scorte ...