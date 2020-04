Coronavirus fase 2, riaperture dal 27 aprile: condizioni e deroghe per le Regioni (Di lunedì 20 aprile 2020) La tanto attesa fase 2 dell’emergenza Coronavirus si avvicina: sebbene il piano nazionale del Governo fissi al 4 maggio la data utile per la progressiva riapertura, alcuni comparti potrebbero anticipare la ripartenza già al 27 aprile. Settore auto, moda, edile tra quelli considerati a minor rischio, dunque suscettibili di apertura accelerata. Ad una condizione però: come riportato tra le pagine de Il Corriere della Sera, le Regioni che vorranno sbloccare in anticipo questi comparti, dovranno garantire di avere a disposizione ospedali Covid e luoghi in cui tenere in quarantena i positivi. Coronavirus fase 2, autocertificazione per aziende e negozi: test psicologico per valutare tenuta sociale I paletti imposti dal Governo per la riapertura in fase 2 riguardano anche, naturalmente, le misure di sicurezza. Per evitare che gli sforzi del lockdown vengano vanificati, ... Leggi su urbanpost Il Coronavirus e gli effetti sulla psiche : "Fase 2 tra sollievo e preoccupazioni"

Fase 2 del Coronavirus : le regole per le Regioni che vogliono aprire prima del 4 maggio

Coronavirus - fase 2 : le condizioni per chi vuole riaprire prima del 4 maggio (Di lunedì 20 aprile 2020) La tanto attesa2 dell’emergenzasi avvicina: sebbene il piano nazionale del Governo fissi al 4 maggio la data utile per la progressiva riapertura, alcuni comparti potrebbero anticipare la ripartenza già al 27. Settore auto, moda, edile tra quelli considerati a minor rischio, dunque suscettibili di apertura accelerata. Ad una condizione però: come riportato tra le pagine de Il Corriere della Sera, leche vorranno sbloccare in anticipo questi comparti, dovranno garantire di avere a disposizione ospedali Covid e luoghi in cui tenere in quarantena i positivi.2, autocertificazione per aziende e negozi: test psicologico per valutare tenuta sociale I paletti imposti dal Governo per la riapertura in2 riguardano anche, naturalmente, le misure di sicurezza. Per evitare che gli sforzi del lockdown vengano vanificati, ...

matteosalvinimi : Proprio la priorità che hanno in mente gli italiani in questo momento... - chetempochefa : 'Abbiamo finito la fase di studio pre-clinico. Inizieremo questa settimana a testarlo sull'uomo.' @GiacomoGorini s… - Corriere : Coronavirus, ecco come prende forma la «fase 2». Si potrà fare sport all'aperto anche lontano da casa, e prima di s… - sem_07it : RT @CesareSacchetti: Avevano detto che scaricare l'app Immuni sarebbe stato su base volontaria. Ma quello che non hanno detto è che chi non… - Philo1936 : Mentre il #Piemonte si appresta a diventare la seconda regione per numero di contagi (ieti quasi 600 contagiati in… -