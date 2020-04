Coronavirus | bambini poco contagiosi | il caso francese

(Di lunedì 20 aprile 2020) Un bambino di nove anni che ha contratto il nuovoa gennaio a Comtamines-Montjoie, località sciisticadell’Alta Savoia, non ha contagiato nessuno nelle tre scuole che ha frequentato. Lo afferma uno studio che conclude che inon sono importanti vettori del virus. Era stato uno dei primi focolai del nuovoin Francia, la cui notizia era circolata sui media di molti Paesi fra cui l’Italia. Alla fine di gennaio, un britannico di ritorno da Singapore aveva raggiunto dei connazionali nella stazione sciistica, tra cui una famiglia residente nella località. In totale, avrebbe contagiato dodici persone, tra cui un bambino di nove anni. Uno studio, pubblicato l’11 aprile sulla rivista della Società di infettivologia americana (Clinical Infectious Diseases) e rivelato oggi da Liberation, ha esaminato proprio il ...

ilpost : Dal 27 aprile la Spagna permetterà ai bambini di uscire dalle loro case - wireditalia : Dalla ricerca sulla popolazione del comune veneto è emerso che il 43% delle persone positive al coronavirus sono as… - Corriere : Tra i sintomi del virus anche geloni a mani e piedi in bambini e adolescenti? Molte se... - dario_dioni : RT @Deputatipd: I #carabinieri di #Napoli distribuiscono #tablet ai bambini del Rione Sanità per garantire la #didattica a distanza. L'alle… - IoSonoIlNoce : RT @wireditalia: Dalla ricerca sulla popolazione del comune veneto è emerso che il 43% delle persone positive al coronavirus sono asintomat… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bambini

Lo ha sottolineato l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato, in una nota, al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il ...10.15 - Cala il numero di morti per Coronavirus a Bergamo: ieri sono stati 39 i morti e all’ospedale Papa Giovanni XXIII il numero dei positivi ricoverati è stato di 298, mentre si era arrivati anche ...