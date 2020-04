Carpi, uomo porta a spasso il criceto (Di lunedì 20 aprile 2020) Una vicenda che ha dell’incredibile, è accaduta pochi giorni fa. Durante uno dei soliti controlli delle forze dell’ordine, è stato scoperto un uomo che è uscito dalla sua abitazione, per portare a spasso il criceto, all’interno della sua gabbia. La giustificazione non ha convinto gli agenti. Nella zona di Carpi, dove è avvenuta questa vicenda, è stata scoperta anche un’altra persona che portava a spasso il coniglio ed è stata multata. In base alle informazioni che sono state rese note, il fatto è avvenuto pochi giorni fa. Le forze dell’ordine, durante un controllo, hanno notato un uomo che passeggiava con in mano una gabbia, all’interno di uno dei parchi comunali della città. Quando si sono avvicinati, hanno visto che dentro c’era un piccolo criceto. Quando gli hanno chiesto il motivo ... Leggi su bigodino (Di lunedì 20 aprile 2020) Una vicenda che ha dell’incredibile, è accaduta pochi giorni fa. Durante uno dei soliti controlli delle forze dell’ordine, è stato scoperto unche è uscito dalla sua abitazione, perre ail, all’interno della sua gabbia. La giustificazione non ha convinto gli agenti. Nella zona di, dove è avvenuta questa vicenda, è stata scoperta anche un’altra persona cheva ail coniglio ed è stata multata. In base alle informazioni che sono state rese note, il fatto è avvenuto pochi giorni fa. Le forze dell’ordine, durante un controllo, hanno notato unche passeggiava con in mano una gabbia, all’interno di uno dei parchi comunali della città. Quando si sono avvicinati, hanno visto che dentro c’era un piccolo. Quando gli hanno chiesto il motivo ...

sim_np : RT @Libero_official: Un uomo è stato #multato a #Carpi per aver portato in giro il #criceto in gabbia nonostante il divieto di mobilità per… - max888ant : RT @RaiNews: 'L'ho portato a prendere una boccata d'aria, avrebbe detto l'uomo fermato dai Carabinieri in parco di Carpi #coronavirus #lock… - Pedro69280970 : RT @Libero_official: Un uomo è stato #multato a #Carpi per aver portato in giro il #criceto in gabbia nonostante il divieto di mobilità per… - EnzaIncostante : RT @RaiNews: 'L'ho portato a prendere una boccata d'aria, avrebbe detto l'uomo fermato dai Carabinieri in parco di Carpi #coronavirus #lock… - RositaRandi : RT @Libero_official: Un uomo è stato #multato a #Carpi per aver portato in giro il #criceto in gabbia nonostante il divieto di mobilità per… -