Biathlon | la NextGen maschile I cinque Under22 più promettenti | fra di loro due italiani

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 aprile 2020) È primavera, il periodo dell’anno in cui il mondo vegetale si rinnova e genera nuova vita. Dunque, quale momento più appropriato per andare a vedere quale può essere ladel? Occupiamoci del settore, facendo i nomi deiatleti nati dal 1998 in poi che promettono meglio in assoluto. È doveroso fare un paio di premesse. In primo luogo non si vede all’orizzonte nessun erede di Johannes Bø o di Martin Fourcade. Infatti non va dimenticato come il norvegese e il francese, a 20-21 anni, fossero già in grado di vincere in Coppa del Mondo e di mettersi al collo medaglie olimpiche o mondiali. È anche vero che nell’ultimo decennio l’orologio delsembrerebbe essersi spostato in avanti, ovvero il tempo necessario per maturare nella disciplina appare dilatato rispetto al recente passato. ...