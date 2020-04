Atripalda, trovato morto in casa: era appena uscito di carcere per l’omicidio della moglie (Di lunedì 20 aprile 2020) trovato morto in una pozza di sangue Michele Luigi Naccarelli, il 55enne condannato per l'omicidio della moglie avvenuto il 9 gennaio 2012. Era appena uscito di carcere dopo una prima condanna a 12 anni con rito abbreviato, poi ridotta a 10 in secondo grado. Forse una profonda ferita, che gli ha avrebbe causato una forte emorragia, la causa della morte. Indagano i carabinieri. Leggi su fanpage Atripalda - 55enne trovato cadavere in una pozza di sangue (Di lunedì 20 aprile 2020)in una pozza di sangue Michele Luigi Naccarelli, il 55enne condannato per l'omicidioavvenuto il 9 gennaio 2012. Eradidopo una prima condanna a 12 anni con rito abbreviato, poi ridotta a 10 in secondo grado. Forse una profonda ferita, che gli ha avrebbe causato una forte emorragia, la causamorte. Indagano i carabinieri.

