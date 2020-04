Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, stasera su Canale 5 in prima visione free! (Di lunedì 20 aprile 2020) Va in onda stasera su Canale 5 alle 21:21 Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald, secondo capitolo della serie spin-off e prequel di Harry Potter. Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald arriva stasera su Canale 5, in prima visione free, alle 21:21. Una settimana dopo la messa in onda del primo capitolo di Animali Fantastici, gli spettatori Mediaset si ritroveranno così catapultati ancora una volta nel mondo di Harry Potter attraverso la sua serie spin-off. Sono passati alcuni mesi da quando Newt ha contribuito alla scoperta e alla cattura del famigerato mago Gellert Grindelwald (Johnny Depp). Grindelwald però è riuscito a fuggire e si è circondato di diversi seguaci, sollevando i maghi contro tutte le creature non magiche. L'unico che potrebbe fermarlo è Albus Silente, ... Leggi su movieplayer Animali fantastici : perché affidare a J.K. Rowling la sceneggiatura è stato un errore

ANIMALI FANTASTICI - I CRIMINI DI GRINDELWALD - CANALE 5/ Vietato ai minori di 13 anni

