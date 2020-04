Anche il premio Nobel Luc Montagnier crede al coronavirus nato nel laboratorio di Wuhan (Di lunedì 20 aprile 2020) Ci sono stati studi scientifici pubblicati che certificano l’origine naturale del coronavirus. Poi, ci sono le parole del contestato premio Nobel per la Medicina Luc Montagnier che, a una televisione francese nel corso del programma Pourquoi Docteur?, ha affermato che nella sua opinione il coronavirus sia nato all’interno di un laboratorio cinese, in particolare di Wuhan, dove alla fine del 2019 è riuscito a uscire per errore. Gli scienziati, secondo lui, stavano lavorando a un possibile vaccino contro l’HIV e da qui si spiegherebbe la sequenza del dna che – sempre nell’opinione di Luc Montagnier – andrebbe a contenere delle sequenze del virus dell’Aids. LEGGI Anche > Le Iene, l’Hiv e i negazionisti che si arrabbiano Luc Montagnier e le sue teorie sul coronavirus «Il virus esce da un laboratorio di Whuan ... Leggi su giornalettismo Coronavirus - anche il premio nobel Montagnier : “Il virus è uscito da un laboratorio di Wuhan”

Formula 1 - anche il Gran Premio del Belgio a rischio : sospesa la vendita dei biglietti

Formula 1 - possibile rinvio anche per il Gran Premio di Francia (Di lunedì 20 aprile 2020) Ci sono stati studi scientifici pubblicati che certificano l’origine naturale del. Poi, ci sono le parole del contestatoper la Medicina Lucche, a una televisione francese nel corso del programma Pourquoi Docteur?, ha affermato che nella sua opinione ilsiaall’interno di uncinese, in particolare di, dove alla fine del 2019 è riuscito a uscire per errore. Gli scienziati, secondo lui, stavano lavorando a un possibile vaccino contro l’HIV e da qui si spiegherebbe la sequenza del dna che – sempre nell’opinione di Luc– andrebbe a contenere delle sequenze del virus dell’Aids. LEGGI> Le Iene, l’Hiv e i negazionisti che si arrabbiano Luce le sue teorie sul«Il virus esce da undi Whuan ...

troisi_licia : Vi dico una cosa molto ovvia: anche se sei premio Nobel, puoi dire ugualmente molte vaccate. Vedi alla voce James W… - matteosalvinimi : “Il complottista è colui che nasconde la verità. Credo che in questo caso sia il governo di Pechino che ha nascosto… - Freddy9019 : RT @huchukato: E anche oggi abbiamo un vincitore indiscusso per il premio 'Pirla del giorno' - GasbarroCecilia : @FrancoTorre1953 Sì,conosce bene la storia! Ogni anno si ricorda ad agosto la battaglia con un corteo ed è stato is… - lilifilmini : oddio ora fa anche la saputella Io C'ero Quando Hanno Debuttato ok e? vuoi un premio o cosa -

Ultime Notizie dalla rete : Anche premio Premio Morrione. Un concorso speciale «Coronavirus Riforma.it Chuwi: arriva LarkBox, il mini Pc 4K che sta nel palmo di una mano

Inoltre, la presenza di un’unica piccola ventola in grado di raffreddare il sistema lo rende anche piuttosto silenzioso. A lato hardware ... Il periodo scelto per il termine del concorso suggerisce, ...

Ippica, ipotesi ripartenza il 4 maggio corse a porte chiuse anche al Sesana

In questa lunga fase di inattività, i cavalli, nati per correre, cominciano a evidenziare problemi fisici dovuti allo stop ...

Inoltre, la presenza di un’unica piccola ventola in grado di raffreddare il sistema lo rende anche piuttosto silenzioso. A lato hardware ... Il periodo scelto per il termine del concorso suggerisce, ...In questa lunga fase di inattività, i cavalli, nati per correre, cominciano a evidenziare problemi fisici dovuti allo stop ...