20 aprile | oggi si festeggia Santa Sara di Antiochia

(Di lunedì 20 aprile 2020) La chiesa cattolica celebra, nella data del 20di, una figura vissuta fra terzo e quarto secolo e fu arsa viva nel suo martirio. Santo del giorno,20: vita, morte, miracoli, martirio, onomastico, ricorrenze, feste, sagre La storia diinizia con il desiderio, contrastato dal marito, di battezzare i propri figli. Considerando che visse durante l’Impero di Diocleziano, famoso per le persecuzioni dei cristiani,viaggiò verso Alessandria d’Egitto per battezzare i figli, lì dove l’imperatore non era ancora arrivato con le sue persecuzioni. Trovando durante il viaggio una brutta tempesta,decise di fare da sé: si incise il petto con un coltello, con il suo sangue segnò una croce in fronte ai propri figli e li immerse nell’acqua di mare per tre volte, compiendo il rito ...