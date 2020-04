Un posto al sole anticipazioni puntata 20 aprile 2020: una sorpresa per Andrea (Di domenica 19 aprile 2020) Proseguono le repliche della soap Un posto al sole, che da qualche settimana ripropone la stagione del 2012 a causa dell’interruzione delle riprese dovute all’emergenza Covid 19. Stiamo rivedendo sugli schermi personaggi che ormai hanno preso altri lidi, altri ancora oggi nella soap, e fa quasi sorridere ricordare quali fossero le situazioni di allora. Per esempio, di recente Andrea Pergolesi si è trasferito a Londra da sua figlia Alice e sembra aver rotto per sempre con Arianna, mentre nella puntata odierna vediamo i due riappacificarsi dopo un estenuante tira e molla. Qualcosa di simile avviene con Serena e Filippo, che di recente si sono separati mentre qui erano agli albori della loro storia. Minacce in arrivo, intanto, per Giulia Poggi, nell’occhio del ciclone a causa della sua vicinanza con Vintariello… Un posto al sole anticipazioni puntata 20 ... Leggi su pianetadonne.blog UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 20 aprile 2020

