Schira | Trovato l' erede di Milik | fitti colloqui con l' agente di Azmoun

Ultime Notizie dalla rete : Schira Trovato

Tutto Napoli

Il giornalista Nicolò Schira ha pubblicato un post su Twitter svelando il prossimo possibile colpo del Napoli per sostituire il partente Arek Milik: "Il Napoli vuole mettere sotto contratto Sardar ...Dialoghi in corso con il suo procuratore, Fali Ramadani, per trovare un accordo tra le parti. Per il calciatore iraniano pronto un contratto di cinque anni. Per farlo partire, lo Zenit chiede almeno ...