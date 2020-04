Pjanic rientra a Torino | «Back to the business» – FOTO

Leggi su calcionews24

(Di domenica 19 aprile 2020) Miralemè tornato a, pronto a rispettare i 14 giorni di isolamento per poi tornare ad allenarsi con la Juve –Dopo aver passato le ultime settimane in Lussemburgo, Miralemto in Italia. Il centrocampista della Juve è tornato acon il suo jet privato, confermando di fatto le indiscrezioni. Il giocatore ora rispetterà l'isolamento di 14 giorni per poi tornare ad allenarsi con il club bianconero, probabilmente il 4 maggio. Visualizza questo post su InstagramTo The Buisness 🤙🏼🇮🇹 Un post condiviso da Miralem Pjanić (@miralem) in data: 19 Apr 2020 alle ore 9:43 PDT