Palermo | trasferiti sulla nave Rubattino i 34 migranti della Aita Mari | trascorreranno la

(Di domenica 19 aprile 2020) E’ terminato in tarda mattinata il trasferimento susocietà Tirrenia (ora Compagnia Italiana di Navigazione), delle 34 persone che si trovavano a bordoongil periodo di quarantena insieme ai 146 provenienti dalla Alan Kurdi al largo del porto di. Le operazioni si sono svolte a largo del sotto il coordinamento tecnicoGuardia Costiera, presente per garantire la sicurezza di tutte le operazioni di trasferimento. In zona anche una motovedettaGuardia di finanza. “Sono tutti in salvo. Grazie a tutti per il supporto”, ha scritto in un tweet la ong spagnola Salvamentotimo humanitario L'articoloi 34la quarantena con le 146 personeAlan Kurdi proviene da Il Fatto Quotidiano.