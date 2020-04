Mara Venier, gaffe perdonata a Domenica In: il regalo di Iginio Massari (Di domenica 19 aprile 2020) Iginio Massari a Domenica In dopo la gaffe di Mara Venier che non conosceva il noto pasticciere Iginio Massari ospite a Domenica In dopo la gaffe di Mara Venier. La conduttrice, durante un collegamento con Francesco Renga, ha ammesso di non conoscere il noto pasticciere. Una gaffe bella e buona, che ha subito fatto il … L'articolo Mara Venier, gaffe perdonata a Domenica In: il regalo di Iginio Massari proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv Christian De Sica/ Mara Venier gaffe : "ma che connessione hai? E' un disastro!"

Mara Venier - la minaccia a Rai 1 : “Me ne vado - così non si può”

Dopo la gaffe di Mara Venier c’è Iginio Massari a Domenica In (Di domenica 19 aprile 2020)In dopo ladiche non conosceva il noto pasticciereospite aIn dopo ladi. La conduttrice, durante un collegamento con Francesco Renga, ha ammesso di non conoscere il noto pasticciere. Unabella e buona, che ha subito fatto il … L'articoloIn: ildiproviene da Gossip e Tv.

RaiUno : Una nuova puntata di #DomenicaIn con Mara Venier e tanti ospiti in collegamento sta per cominciare! ?? Alle 14.00 su… - LaStampa : Il conduttore l’avrebbe detto a Mara Venier nel corso della trasmissione “Domenica In”. - Noovyis : (“Tocca a lui!”. Sanremo 2021, le sue parole a Domenica In non sono passate inosservate: Mara Venier già gongola)… - zazoomblog : Domenica In Mara Venier perde la pazienza: “Adesso basta vado via!” - #Domenica #Venier #perde #pazienza: - blogtivvu : ? Mara Venier dopo la gaffe della scorsa settimana, si è scusata in collegamento con Iginio Massari. Il celebre pas… -