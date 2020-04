Koulibaly | il Napoli non scende sotto i 100 mln | due top club tornano alla carica

sscalcionapoli1 : CorSport – Koulibaly ed Allan, il Napoli fissa il prezzo per cederli: maxi plusvalenza in arrivo per ADL… - calciomercatoit : #Napoli, per #Koulibaly e #Allan il presidente #DeLaurentiis chiede almeno 160 milioni ?? #CMITmercato… - cn1926it : #Koulibaly, #ManchesterUnited e #PSG tornano alla carica: #DeLaurentiis non valuterà alcuna proposta inferiore ai c… - _SiGonfiaLaRete : #Napoli, #Koulibaly ed #Allan pezzi pregiati del mercato in uscita azzurro. Si valutano offerte - napolipiucom : #napoli #Allan e Koulibaly sul mercato: il Napoli fa il prezzo, li vuole mezza Europa: Il… -

Ultime Notizie dalla rete : Koulibaly Napoli Napoli, Koulibaly al passo d'addio: derby di Manchester, Psg terzo incomodo la Repubblica Allan e Koulibaly sul mercato: il Napoli fa il prezzo, li vuole mezza Europa

La società partenopea vuole almeno 160 milioni di euro per cedere i due calciatori, ma questa cifra potrebbe essere anche bassa dato che solo la scorsa estate furono rifiutati 90 milioni di euro del R ...

Calciomercato Napoli, tesoretto azzurro da almeno 160 milioni

CALCIOMERCATO NAPOLI DE LAURENTIIS ALLAN KOULIBALY / Il Napoli pensa al prossimo calciomercato senza particolare preoccupazioni legate alle condizioni economiche post coronavirus. La situazione del ...

La società partenopea vuole almeno 160 milioni di euro per cedere i due calciatori, ma questa cifra potrebbe essere anche bassa dato che solo la scorsa estate furono rifiutati 90 milioni di euro del R ...CALCIOMERCATO NAPOLI DE LAURENTIIS ALLAN KOULIBALY / Il Napoli pensa al prossimo calciomercato senza particolare preoccupazioni legate alle condizioni economiche post coronavirus. La situazione del ...