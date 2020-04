Il «dog walking style» di Hugh Jackman e tutti i gossip del weekend

Leggi su vanityfair

(Di domenica 19 aprile 2020) Diciamolo, nel periodo del distanziamento sociale, della quarantena o clausura come la si voglia chiamare, non si sta troppo attenti al look. E non sembrano farlo granché neppure le celebs, che escono di casa con il loro cane (benedetta quella passeggiata consentita per legge) con un look che è già stato battezzato «dog walking style», ovvero calzoni comodi (quelli che si avevano in casa), scarpe da ginnastica e una giacca a caso da infilarsi all’ultimo secondo. Per averne un’idea, guardate la gallery qui sopra, da Hugh Jackman a Emily Ratajkowski.