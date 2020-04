I preti denunciano Conte? Chiese in lockdown | tsunami politico e giudiziario sul premier

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 aprile 2020) Basta con le messe in streaming, le comunioni virtuali, i funerali negati. Basta con la fede senza corpo. Lo ha detto il Papa, due giorni fa, che ha usato parole forti: «Questa non è la Chiesa». Lo ha dichiarato la Conferenza episcopale italiana, che ha rimarcato il pericolo di abituare i fedeli a vivere in un mondo virtuale in cui si trova tutto e il contrario di tutto. Perché si possono fare le file davanti ai supermercati e non si possono fare per entrare in chiesa e assistere alla messa? Perché fare la comunione, con le dovute cautele, deve essere più pericoloso di entrare in tabaccheria e farsi dare le sigarette? Sanzioni accumulate - Non si contano i parroci e i sacerdoti che hanno dovuto inventarsi mille modi diversi per poter tentare di essere vicini ai fedeli. Preghiere a porte chiuse, Madonne e crocifissi ...