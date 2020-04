Higuain Juventus, il Pipa non vuole rientrare in Italia: arriva la smentita (Di domenica 19 aprile 2020) Higuain Juventus – Nelle ultime ore si era parlato di uno scenario clamoroso. Gonzalo Higuain non vorrebbe tornare in Italia preoccupato per il virus, tutto ciò complicherebbe la sua permanenza alla Juventus. Qualcuno già parlava addirittura di rescissione del contratto, con i bianconeri che si ritroverebbero senza il loro bomber. Ma nelle ultime ore sono circolate voci di smentita per quanto riguarda questa storia, infatti come scrive Goal.com, tutto ciò è falso. Higuain Juventus, le ultimissime sul pipita Il ‘Pipita’ ha lasciato il nostro Paese lo scorso 19 marzo – informando il club bianconero – per trascorrere il periodo di quarantena in patria alla luce dei problemi di salute della madre. Ora che il ‘lockdown’ volge al termine e il campionato scalda i motori, si era paventato che Higuain volesse chiedere alla ... Leggi su juvedipendenza Juventus - Higuain può rescindere il contratto. I bianconeri già lavorano al sostituto : Milik!

Tuttosport : Higuain non vuole tornare anche perché ha capito che non ha futuro alla Juventus

