Gianrico Tedeschi compie cento anni | una vita sul palcoscenico

(Di lunedì 20 aprile 2020) Maestro del, artista brillante e al tempo stesso serissimo, dallo stile sobrio e riservato, è passato dai classici greci al musical sino alla tv, in una carriera lunghissima che si è chiusa solo nel 2016 all'età di 96. E oggi, 20 aprile,. Un attore che ha trascorso 70in scena e ancora quattrofa (dopo anche una lunga presenza friulana, al teatro di Cormons) recitava “Dipartita finale” con la regia di Branciaroli, questa ricorrenza è l’occasione per celebrare quest’uomo che l’ha vissuto tutto e lo rappresenta nel bene e nel male, grazie alla sua fedeltà a principi etici e civili oltre che artistici, alla sua ironia e soprattutto alla sua umanità.Diplomato a vent’parte poi per la guerra, sottotenente in Grecia, e dopo l’8 ...