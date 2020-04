Follia a Torino: anarchici e rom contro gli agenti dopo una rapina ai danni di un’anziana (video) (Di domenica 19 aprile 2020) Follia a Torino, nel quartiere Aurora, dove gli anarchici della casa occupata in corso Giulio Cesare 45 sono scesi in strada per liberare due rapinatori che avevano rubato una collanina a un’anziana. Gli anarchici, un’ottantina, hanno cercato di liberare i due uomini scagliandosi contro la polizia insieme a rom ed extracomunitari. Scene di insurrezione in tempi di pandemia: i rivoltosi hanno incitato i residenti a scendere in strada, violando la quarantena. 7 agenti di polizia sono rimasti feriti. Sei gli arrestati: due per rapina e 4 per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Tre persone denunciate dalla Digos per resistenza e violenza. Montaruli (FdI): Torino è una bomba che sta scoppiando “Torino è una bomba che sta scoppiando nelle mani inerti di Sindaco e Ministro” – dice Augusta Montaruli di Fratelli d’Italia. ... Leggi su secoloditalia Antagonisti assaltano polizia : la follia nel cuore di Torino

Coronavirus : a Torino non si fanno più controlli con etilometro : “pura follia” (Di domenica 19 aprile 2020), nel quartiere Aurora, dove glidella casa occupata in corso Giulio Cesare 45 sono scesi in strada per liberare duetori che avevano rubato una collanina a un’anziana. Gli, un’ottantina, hanno cercato di liberare i due uomini scagliandosila polizia insieme a rom ed extracomunitari. Scene di insurrezione in tempi di pandemia: i rivoltosi hanno incitato i residenti a scendere in strada, violando la quarantena. 7di polizia sono rimasti feriti. Sei gli arrestati: due pere 4 per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Tre persone denunciate dalla Digos per resistenza e violenza. Montaruli (FdI):è una bomba che sta scoppiando “è una bomba che sta scoppiando nelle mani inerti di Sindaco e Ministro” – dice Augusta Montaruli di Fratelli d’Italia. ...

peterpafio : RT @SecolodItalia1: Follia a Torino: anarchici e rom contro gli agenti dopo una rapina ai danni di un’anziana (video) - figliolaraf67 : RT @mariobortoluss1: Follia a Torino: 50 criminali dei centri sociali tentano di linciare la polizia per difendere 2 scippatori stranieri h… - GINA32451015 : RT @laperlaneranera: Follia a Torino: 50 criminali dei centri sociali tentano di linciare la polizia per difendere 2 scippatori stranieri (… - ManfrediGuttad2 : RT @SecolodItalia1: Follia a Torino: anarchici e rom contro gli agenti dopo una rapina ai danni di un’anziana (video) - saldiacono : RT @mariobortoluss1: Follia a Torino: 50 criminali dei centri sociali tentano di linciare la polizia per difendere 2 scippatori stranieri h… -

Ultime Notizie dalla rete : Follia Torino Antagonisti assaltano polizia: la follia nel cuore di Torino ilGiornale.it Follia a Torino: anarchici e rom contro gli agenti dopo una rapina ai danni di un’anziana (video)

Follia a Torino, nel quartiere Aurora, dove gli anarchici della casa occupata in corso Giulio Cesare 45 sono scesi in strada per liberare due rapinatori che avevano rubato una collanina a un’anziana.

Coronavirus, il calcio che ripartirà: un’abbuffata da 10 partite al giorno (e 34 titoli in un anno)

Se follia inutile o piacere insano per chi sta soffrendo di astinenza ... da disputare tra quelle della stagione 2020-21 e quelle rimaste della stagione 2019/20 sono 2335. Per fare solo l’esempio dell ...

Follia a Torino, nel quartiere Aurora, dove gli anarchici della casa occupata in corso Giulio Cesare 45 sono scesi in strada per liberare due rapinatori che avevano rubato una collanina a un’anziana.Se follia inutile o piacere insano per chi sta soffrendo di astinenza ... da disputare tra quelle della stagione 2020-21 e quelle rimaste della stagione 2019/20 sono 2335. Per fare solo l’esempio dell ...