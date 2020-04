Fognini: “Per me il 2020 è finito. Il calcio? Solo business” (Di domenica 19 aprile 2020) La decisione del mondo del calcio di fare di tutto per riprendere il prima possibile ha fatto storcere il naso soprattutto a quegli sportivi fermi ai box a tempo indeterminato. Tra questi c'è anche Fabio Fognini, che non ha nascosto i suoi dubbi sulle azioni del pallone. "Per me sono matti. Sono morte migliaia di persone e pensano al pallone - ha detto il tennista ligure - . Scherzano con la salute delle persone, inseguono Solo il business. Che senso ha riaprire senza spettatori? Che senso ha San Siro vuoto? Non esiste, dai". Sul suo tennis: "Ho ho una mia idea: nel 2020 non si gioca più. Come fa un direttore di torneo a prendersi la responsabilità della salute di giocatori, staff, media, spettatori? Ne parlavo ieri in chat con Perin, Criscito e Viviano, i miei amici calciatori. Va bene il discorso economico, ma io finché non sono sicuro al 110% non mi muovo. ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 19 aprile 2020) La decisione del mondo deldi fare di tutto per riprendere il prima possibile ha fatto storcere il naso soprattutto a quegli sportivi fermi ai box a tempo indeterminato. Tra questi c'è anche Fabio, che non ha nascosto i suoi dubbi sulle azioni del pallone. "Per me sono matti. Sono morte migliaia di persone e pensano al pallone - ha detto il tennista ligure - . Scherzano con la salute delle persone, inseguonoil business. Che senso ha riaprire senza spettatori? Che senso ha San Siro vuoto? Non esiste, dai". Sul suo tennis: "Ho ho una mia idea: nelnon si gioca più. Come fa un direttore di torneo a prendersi la responsabilità della salute di giocatori, staff, media, spettatori? Ne parlavo ieri in chat con Perin, Criscito e Viviano, i miei amici calciatori. Va bene il discorso economico, ma io finché non sono sicuro al 110% non mi muovo. ...

