F1, la classifica delle squadre che hanno vinto più Mondiali piloti: Ferrari prima con 15 titoli, McLaren a -3, ma la Mercedes… (Di domenica 19 aprile 2020) Sono 16 le squadre che nella storia del Mondiale di F1 hanno siglato almeno un titolo piloti. La Ferrari è in vetta a questa speciale graduatoria con un margine di tre trofei in più della McLaren, squadra che grazie all’inglese Lewis Hamilton raccolse l’ultima affermazione nel 2008. Nonostante un digiuno che continua dal 2007, la Ferrari resta dunque la scuderia più vincente della storia della F1. La prima affermazione per la Rossa si materializzò nel lontano 1952 con l’italiano Alberto Ascari, mentre l’ultima porta la firma del finlandese Kimi Raikkonen, ormai 13 anni fa. A tre lunghezze dal record del Cavallino Rampante troviamo la McLaren. La compagine di Woking ha iniziato l’attività nella massima formula solo nel 1966, macinando però successi a tal punto da raggiungere la Ferrari. La formazione fondata dal ... Leggi su oasport Moto più veloce : la classifica delle due ruote da record

Canottaggio - Olimpiadi 2021 : la classifica delle nazioni con più qualificazioni ottenute. Italia terza con 9 pass!

Albo d’oro Giro d’Italia : tutti i vincitori e la classifica delle nazioni con più trofei (Di domenica 19 aprile 2020) Sono 16 leche nella storia del Mondiale di F1siglato almeno un titolo. Laè in vetta a questa speciale graduatoria con un margine di tre trofei in più della McLaren, squadra che grazie all’inglese Lewis Hamilton raccolse l’ultima affermazione nel 2008. Nonostante un digiuno che continua dal 2007, laresta dunque la scuderia più vincente della storia della F1. Laaffermazione per la Rossa si materializzò nel lontano 1952 con l’italiano Alberto Ascari, mentre l’ultima porta la firma del finlandese Kimi Raikkonen, ormai 13 anni fa. A tre lunghezze dal record del Cavallino Rampante troviamo la McLaren. La compagine di Woking ha iniziato l’attività nella massima formula solo nel 1966, macinando però successi a tal punto da raggiungere la. La formazione fondata dal ...

CloCecchetto : Si è concluso il primo campionato solidale. Ecco la classifica delle donazioni PER LA RICERCA fatte dalle tifoserie… - goddessrafferty : sono arrivata a 18 tweet nel mio thread per la classifica delle housewives e sono solo alla quarta - BernaConcetta : @Torrenapoli1 @thatslibero Anche io Gianlú Evidentemente stiamo rivedendo la classifica delle prioritá - marcocatalini2 : La classifica delle 10 Serie Tv più sottovalutate di sempre dal pubblico italiano - giuseppe_br1 : Aveva senso fare la classifica delle esibizioni per un evento del genere? -

Ultime Notizie dalla rete : classifica delle Italia, qual è l'età media delle squadre nei campionati professionistici? Classifica Sky Sport Freeroll di poker: i migliori tornei gratis del weekend

Come di consueto, diamo un’occhiata ai migliori tornei gratis del fine settimana, dove è possibile giocare senza spendere un centesimo. I freeroll di poker sono un buon modo per fare pratica e provare ...

Dragon Ball: le cinque tecniche preferite di Goku

Ecco le cinque tecniche preferite di Goku, e in generale le più utilizzate di sempre in Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball Super.. Quante tecniche conosce Son Goku, il protagonista di ...

Come di consueto, diamo un’occhiata ai migliori tornei gratis del fine settimana, dove è possibile giocare senza spendere un centesimo. I freeroll di poker sono un buon modo per fare pratica e provare ...Ecco le cinque tecniche preferite di Goku, e in generale le più utilizzate di sempre in Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball Super.. Quante tecniche conosce Son Goku, il protagonista di ...