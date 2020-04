Eruzione in corso dell’Etna: fontane di lava, cenere e colonna di fumo visibili da uno dei crateri (Di domenica 19 aprile 2020) Spettacolo in Sicilia, dove è in corso da questa mattina un'Eruzione dell'Etna, accompagnata da piccole fontane di lava e una densa colonna di fumo. L'Ingv di Catania: "L'attività è accompagnata da intenso degassamento. Permane, con modeste fluttuazioni, l'attività stromboliana al cratere Voragine, iniziata nel settembre 2019". Leggi su fanpage (Di domenica 19 aprile 2020) Spettacolo in Sicilia, dove è inda questa mattina un'dell'Etna, accompagnata da piccoledie una densadi. L'Ingv di Catania: "L'attività è accompagnata da intenso degassamento. Permane, con modeste fluttuazioni, l'attività stromboliana al cratere Voragine, iniziata nel settembre 2019".

andreabettini : Eruzione in corso sull'#Etna. Ecco una webcam con immagini (e boati) in tempo reale - Lenrica : RT @andreabettini: Eruzione in corso sull'#Etna. Ecco una webcam con immagini (e boati) in tempo reale - pennililla : RT @andreabettini: Eruzione in corso sull'#Etna. Ecco una webcam con immagini (e boati) in tempo reale - Nicola_Fu : RT @andreabettini: Eruzione in corso sull'#Etna. Ecco una webcam con immagini (e boati) in tempo reale - ALRandazzo : RT @andreabettini: Eruzione in corso sull'#Etna. Ecco una webcam con immagini (e boati) in tempo reale -