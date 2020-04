Cristiano Ronaldo in quarantena a Madeira | scoperto lì un focolaio

Leggi su bigodino

(Di domenica 19 aprile 2020)ha deciso di passare lalontano dalla città e soprattutto non in Italia. Il calciatore si trova a, in una villa di extralusso, lì però è stato individuato un nuovodi COVID-19 Il marito di Georgina Rodriguez aveva deciso di trasferirsi in Portogallo, lì infatti non c’erano ancora casi accertati e i rischi di contagio erano davvero basso. Ora però i media portoghesi riferiscono che i sanitari hannouna decina di casi a Camera do Lobos. una cittadina a ovest della capitale Funchal View this post on Instagram Breathe in, breathe out. Stay active #stayhomesavelives A post shared by(@) on Apr 1, 2020 at 4:13am PDT Anche lì, come in Italia e nei ...