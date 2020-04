Coronavirus, medico positivo esce con il cane e cade in un fosso (Di domenica 19 aprile 2020) La vicenda è accaduta in Toscana, dove un medico è stato denunciato e adesso rischia fino a 5 anni di reclusione, dopo aver violato le norme della quarantena. Si è sottoposto al tampone per il Coronavirus ed è risultato positivo, anche se senza sintomi. Ma invece di stare a casa ed evitare di contagiare gli altri, il medico è uscito a passeggio con il suo cane ed è stato scoperto perché si è ritrovato la vittima di un incidente. Stava passeggiando, quando improvvisamente il cane è sfuggito al suo controllo e per rincorrerlo, il medico è scivolato ed è caduto all’interno di un fosso. La vicenda è accaduta in provincia di Lucca, precisamente nella zona Le Bocchette. Dopo l’incidente, si è ritrovato costretto a chiamare un’ambulanza, poiché non riusciva nemmeno più a ... Leggi su bigodino Coronavirus : guarito medico a bordo della Costa Diadema

