Coronavirus, l’aggiornamento di oggi: tanti guariti e contagi in calo (Di domenica 19 aprile 2020) Consueto aggiornamento della Protezione Civile sulla situazione Coronavirus in Italia. “Ad oggi, 19 aprile, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 178.972, con un incremento rispetto a ieri di 3.047 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 108.257, con un incremento di 486 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 2.635 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 98 pazienti rispetto a ieri. 25.033 persone sono ricoverate con sintomi, con un incremento di 26 pazienti rispetto a ieri. 80.589 persone, pari al 74% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 433 e portano il totale a 23.660. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 47.055, con un incremento di 2.128 persone rispetto a ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - nel decreto scuola salta (di nuovo) l’aggiornamento delle graduatorie. Docenti precari costretti ad un’attesa infinita

Coronavirus - nel decreto scuola salta (di nuovo) l'aggiornamento delle graduatorie. Docenti precari costretti ad un'attesa infinita

