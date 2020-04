Coronavirus, folla ad un funerale: Saviano diventa zona rossa (Di domenica 19 aprile 2020) folla al funerale del sindaco di Saviano, nonostante i divieti di assembramento per il Coronavirus. Il comune in provincia di Napoli dichiarato zona rossa Avevano fatto scalpore le folle e i cortei organizzati per il funerale di Carmine Sommese, sindaco di Saviano, comune in provincia di Napoli, a dispetto delle norme anti Coronavirus. Centinaia di … L'articolo Coronavirus, folla ad un funerale: Saviano diventa zona rossa proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Coronavirus - Brusaferro : “Vaccino entro il 2020 - dimenticate le strade affollate”

Coronavirus - la fase 2 : “dimentichiamoci strade e mezzi pubblici affollati”

Rischio focolaio #coronavirus: quarantena per il Comune campano nel quale una folla ha partecipato ai funerali del sindaco stroncato dal coronavirus: folla in strada nonostante i divieti

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus folla Coronavirus, app «Immuni» sotto la lente del Copasir Il Sole 24 ORE Pasqua ortodossa, le celebrazioni a Gerusalemme

A Gerusalemme, i cristiani ortodossi celebrano la Pasqua nel rispetto delle norme anti-coronavirus: riti senza folla, mascherine e distanza di sicurezza.

Coronavirus, Florida riapre spiagge: prese d'assalto. Germania, folla sulle rive dei fiumi

Complici le temperature praticamente estive, sono state centinaia le persone che hanno affollato le spiagge della Florida settentrionale, riaperte questo weekend dopo il blocco per il Coronavirus. La ...

