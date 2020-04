Coronavirus: folla a funerale a Lamezia Terme, indagini in corso (Di domenica 19 aprile 2020) Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per identificare le decine di persone che a Lamezia Terme (Catanzaro) nel quartiere “Ciampa di Cavallo” si sono radunate per dare l’ultimo saluto a un uomo deceduto a causa di un malore nonostante i divieti relativi al contenimento della diffusione del Coronavirus. Gli investigatori sono entrati in possesso di un video in cui si vede la bara del defunto portata a spalle fuori dalla sua abitazione mentre, accompagnata da urla di dolore, applausi e persino dal lancio di palloncini bianchi, attraversa il cortile del quartiere. Sul posto un assembramento di persone, molte delle quali non munite di mascherine, e senza rispetto del distanziamento.L'articolo Coronavirus: folla a funerale a Lamezia Terme, indagini in corso Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - folla al funerale del sindaco-medico : De Luca mette in quarantena il Comune di Saviano – Video

Coronavirus : folla per il corteo funebre - il Comune di Saviano in quarantena

Coronavirus - in Florida riaprono le spiagge e la folla si accalca (Di domenica 19 aprile 2020) Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per identificare le decine di persone che a(Catanzaro) nel quartiere “Ciampa di Cavallo” si sono radunate per dare l’ultimo saluto a un uomo deceduto a causa di un malore nonostante i divieti relativi al contenimento della diffusione del. Gli investigatori sono entrati in possesso di un video in cui si vede la bara del defunto portata a spalle fuori dalla sua abitazione mentre, accompagnata da urla di dolore, applausi e persino dal lancio di palloncini bianchi, attraversa il cortile del quartiere. Sul posto un assembramento di persone, molte delle quali non munite di mascherine, e senza rispetto del distanziamento.L'articoloinMeteo Web.

MediasetTgcom24 : Celebrati nel Napoletano i funerali del sindaco stroncato dal coronavirus: folla in strada nonostante i divieti… - SkyTG24 : Coronavirus, folla a Saviano per l'ultimo saluto al sindaco medico - Agenzia_Ansa : Folla in strada nel Napoletano ai funerali del sindaco-medico. In tanti dietro il feretro nonostante i divieti… - LaStampa : Ieri centinaia di persone in strada in provincia di Napoli. Il governatore campano: «Una decisione inevitabile per… - fisco24_info : Coronavirus ultime notizie: folla al corteo funebre, De Luca impone la quarantena nel comune di Saviano: Le notizie… -