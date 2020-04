Beckham boccia Ronaldo | “Non sarà mai allo stesso livello di Messi”

Leggi su fanpage

(Di domenica 19 aprile 2020) In una recente intervista rilasciata ai media argentini, Davidha ricordato il suo doppio confronto in Champions con Leo Messi. Nel 2012/13 Psg e Barcellona si sfidarono senza che i francesi subirono sconfitte: "Fui orgoglioso dei miei compagni, giocammo benissimo. Messi? Il più forte in assoluto. Cristiano? E' anche lui un campione ma non all'altezza di Leo"