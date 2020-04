"Al Sud miracoli, penso al Lazio”. Boccia, una vergogna nazionale: altro sfregio a Fontana e Zaia (Di domenica 19 aprile 2020) Ministro per gli Affari regionali o ministro del Sud? Il dubbio, su Francesco Boccia, è legittimo: nei giorni scorsi ha irriso pubblicamente Giulio Gallera e Attilio Fontana sul tema mascherine, sollevando la rivolta lombarda. Oggi, intervistato dal Messaggero, prende direttamente le parti del governatore della Campania Vincenzo De Luca, giudicando "giusto vietare gli spostamenti da una regione a un'altra", misura allo studio del governo "suggerita" (eufemismo) da De Luca. "Sono favorevole a conservare questo divieto con possibilità di deroga per le attività lavorative indispensabili. Ma, tanto per intenderci, non per motivi che non siano lavoro o salute". Poi, un altro schiaffo alle regioni del Nord, le più esposte al contagio e che per molte settimane sembrano aver combattuto da sole contro il contagio. "Comprendo lo stato ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 aprile 2020) Ministro per gli Affari regionali o ministro del Sud? Il dubbio, su Francesco, è legittimo: nei giorni scorsi ha irriso pubblicamente Giulio Gallera e Attilio Fontana sul tema mascherine, sollevando la rivolta lombarda. Oggi, intervistato dal Messaggero, prende direttamente le parti del governatore della Campania Vincenzo De Luca, giudicando "giusto vietare gli spostamenti da una regione a un'altra", misura allo studio del governo "suggerita" (eufemismo) da De Luca. "Sono favorevole a conservare questo divieto con possibilità di deroga per le attività lavorative indispensabili. Ma, tanto per intenderci, non per motivi che non siano lavoro o salute". Poi, unschiaffo alle regioni del Nord, le più esposte al contagio e che per molte settimane sembrano aver combattuto da sole contro il contagio. "Comprendo lo stato ...

"Comprendo lo stato d'animo di De Luca che è comune a tutte le Regioni del Sud dove sono stati compiuti miracoli per organizzare una rete ospedaliera efficiente, misure di prevenzione e monitoraggio ...

“In Puglia abbiamo compiuto un miracolo grazie allo sforzo di tutti ... Sulla differenza di casi tra nord e sud Lopalco dice la sua: “intanto nel Mezzogiorno il virus è arrivato con qualche settimana ...

