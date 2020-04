Ad Usmate Velate 9 quintali di spesa sospesa

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 19 aprile 2020) Nella settimana appena trascorsa, il numero di cittadini residenti apositivi a Covid-19 si è pressoché stabilizzato. Il dato aggiornato ad oggi è infatti identico a quello del 14 Aprile con 27 persone positive al tampone dall’inizio dell’emergenza sanitaria, compresi i 4 decessi. In questo numero sono inoltre annoverate le persone guarite, quelle dimesse e quelle positive a coronavirus ma attualmente a domicilio. Sono invece 9 i residenti posti in quarantena preventiva. Confrontando i numeri dei decessi nel bimestre febbraio-marzo del 2019 e del 2020, il dato è fondamentalmente in linea nonostante i 4 decessi per Covid-19 finora accertati nel Comune di. Sia nel 2019 che nel 2020 i decessi di febbraio sono stati 7; un leggero incremento si ha paragonando il mese di marzo: 7 decessi nel 2019, 9 nel 2020. Per il dato ...