Watford | Troy Deeney si mostra ai suoi tifosi con la maglia della Juventus

Leggi su fanpage

(Di sabato 18 aprile 2020), capitano delha rivolto un appello a tutti iattraverso un video messaggio su Twitter, per la raccolta fondi finalizzata ad aiutare chi sta combattendo in prima linea contro il Coronavirus. Il tutto con indosso una, per un gesto inaspettato che ha sorpreso i sostenitori degli Hornets.